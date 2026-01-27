Dschungel-Rache & Liebes-Comeback?Jetzt kostenlos streamen
Reality Backpackers
Folge 15: Dschungel-Rache & Liebes-Comeback?
30 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12
Im Amazonas kochen die Emotionen hoch: Der Streit ums Geld eskaliert! Doch Rache ist süß, und ein Team erhält ein unschlagbares Angebot: Während die einen im Hotel auf Tuchfühlung gehen, müssen die anderen auf dem Campingplatz mit dicker Luft vorliebnehmen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Reality Backpackers
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:TH, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Joyn