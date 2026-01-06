Anden-Wahnsinn: Kulinarischer Horror & Baby-News!Jetzt kostenlos streamen
Reality Backpackers
Folge 9: Anden-Wahnsinn: Kulinarischer Horror & Baby-News!
36 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Schamane, Baby-News & Höhen-Drama: In den Anden Perus wird es absurd! Ein kulinarischer Albtraum sorgt für Ekel und Überwindung, während ein Schamane einen Backpacker mit Baby-News schockt. Dann ein medizinischer Notfall: Höhenkrankheit oder steckt mehr dahinter?
Weitere Folgen in Staffel 3
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Reality Backpackers
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:TH, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Joyn