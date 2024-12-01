Rentnercops - Das WürfelspielJetzt kostenlos streamen
Rentnercops - Jeder Tag zählt
Folge 4: Rentnercops - Das Würfelspiel
49 Min. Folge vom 01.12.2024 Ab 12
Die Kumpels Thilo, Jannek und Gordon Gremberg haben das Abi bestanden und hauen kräftig auf den Putz, bzw. nehmen in einem Nachtclub so ziemlich alles, was nach illegalen Betäubungsmitten aussieht. Mit fatalen Folgen, denn am nächsten Morgen ist Thilo tot.
Genre: Krimi-Drama, Comedy
12