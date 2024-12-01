Rentnercops - Neue Männer braucht das LandJetzt kostenlos streamen
Rentnercops - Jeder Tag zählt
Folge 8: Rentnercops - Neue Männer braucht das Land
49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12
Sicherheitsmann Gregor Kroll überfällt seinen eigenen Geldtransporter. Sein Kollege Petzold und sein Chef Krüger verstehen die Welt nicht mehr. Doch kurz darauf stellt sich Kroll. Er habe den Transporter überfallen müssen, behauptet er, weil seine Mutter Maria gekidnappt worden ist. Er habe sonst nicht gewusst, wie er an das Lösegeld kommen sollte. Alles höchst merkwürdig.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rentnercops - Jeder Tag zählt
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste