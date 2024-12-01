Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rentnercops - Jeder Tag zählt

Rentnercops - Atemlos durch die Nacht

ARD PlusStaffel 1Folge 6vom 01.12.2024
Rentnercops - Atemlos durch die Nacht

Rentnercops - Atemlos durch die NachtJetzt kostenlos streamen

Rentnercops - Jeder Tag zählt

Folge 6: Rentnercops - Atemlos durch die Nacht

49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Karla Neuhaus ist die einzige Zeugin in einem Mordprozess. Damit ihr Erscheinen und die damit verbundene Aussage auch gewährleistet sind, sitzt sie in Schutzhaft. Doch nicht mehr lange, denn Anwalt Milz lässt seine Beziehungen spielen und veranlasst, dass Karla in ein vermeintlich „sicheres“ Haus verlegt und von Edwin und Günter bewacht wird.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Rentnercops - Jeder Tag zählt
ARD Plus
Rentnercops - Jeder Tag zählt

Rentnercops - Jeder Tag zählt

Alle 5 Staffeln und Folgen