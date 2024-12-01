Rentnercops - Einer ist immer der LooserJetzt kostenlos streamen
Rentnercops - Jeder Tag zählt
Folge 5: Rentnercops - Einer ist immer der Looser
49 Min.
Ab 12
In einer Tiefgarage wird ein Mann erschossen. Am Tatort treffen sie auf Kommissar Feller, der bereits alle Spuren sichergestellt hat. Nach einem väterlichen Lob von Plocher für Feller fährt dieser weg. Als Edwin und Günter ebenfalls am Tatort erscheinen, stellt sich heraus, dass es gar keinen Kommissar Feller gibt und man offenbar den Mörder schulterklopfend hat von dannen ziehen lassen.
Rentnercops - Jeder Tag zählt
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe: 12
12
Copyrights:© Das Erste