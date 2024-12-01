Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 5vom 01.12.2024
In einer Tiefgarage wird ein Mann erschossen. Am Tatort treffen sie auf Kommissar Feller, der bereits alle Spuren sichergestellt hat. Nach einem väterlichen Lob von Plocher für Feller fährt dieser weg. Als Edwin und Günter ebenfalls am Tatort erscheinen, stellt sich heraus, dass es gar keinen Kommissar Feller gibt und man offenbar den Mörder schulterklopfend hat von dannen ziehen lassen.

