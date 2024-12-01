Rentnercops - Solang man Träume noch leben kannJetzt kostenlos streamen
Rentnercops - Jeder Tag zählt
Folge 2: Rentnercops - Solang man Träume noch leben kann
50 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12
Ein Mann meldet seinen Chef Bose als vermisst. Da Günters Frau Heidrun das Ehepaar Bose vom Kniffeln her kennt, machen sich Günter und Edwin sofort auf den Weg, um Boses Frau Monika zu beruhigen. Und auch, um der anstehenden Inventur aus dem Weg gehen zu können. Allerdings scheint Monika Bose ihren Mann gar nicht zu vermissen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rentnercops - Jeder Tag zählt
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste