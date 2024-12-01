Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rentnercops - Jeder Tag zählt

Rentnercops - Verdamp lang her

ARD PlusStaffel 1Folge 1vom 01.12.2024
Rentnercops - Verdamp lang her

Rentnercops - Verdamp lang herJetzt kostenlos streamen

Rentnercops - Jeder Tag zählt

Folge 1: Rentnercops - Verdamp lang her

48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Auf der Suche nach Pilzen findet ein Sammler im Wald ein Skelett. Und zwar eines, das in einer noch mehr oder weniger intakten Uniform eines Karnevalvereins steckt. Schnell ist klar, dass es sich dabei um einen Toten handelt, der seit über 20 Jahren vermisst wird.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Rentnercops - Jeder Tag zählt
ARD Plus
Rentnercops - Jeder Tag zählt

Rentnercops - Jeder Tag zählt

Alle 5 Staffeln und Folgen