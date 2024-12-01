Rentnercops - Wunder gescheh'nJetzt kostenlos streamen
Rentnercops - Jeder Tag zählt
Folge 3: Rentnercops - Wunder gescheh'n
49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12
Der konservative Politiker Dr. Brunner sitzt apathisch und schwer betrunken neben seiner Verlobten, die erschlagen wurde. Alles deutet zunächst daraufhin, dass er die junge Frau im Vollrausch erschlagen hat. Aber Edwin und Günter können sich einfach nicht vorstellen, dass Brunner zu diesem Mord fähig ist.
