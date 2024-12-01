Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 1Folge 3vom 01.12.2024
49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Der konservative Politiker Dr. Brunner sitzt apathisch und schwer betrunken neben seiner Verlobten, die erschlagen wurde. Alles deutet zunächst daraufhin, dass er die junge Frau im Vollrausch erschlagen hat. Aber Edwin und Günter können sich einfach nicht vorstellen, dass Brunner zu diesem Mord fähig ist.

ARD Plus
