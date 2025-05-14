Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Öffentliche Beschuldigung

SAT.1Staffel 2Folge 203
Öffentliche Beschuldigung

Öffentliche BeschuldigungJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 203: Öffentliche Beschuldigung

43 Min.Ab 12

1. Fall: Die Kindergärtnerin Manuela Kraus beschuldigt in aller Öffentlichkeit den allein erziehenden Vater Friedrich Lübcke, dass er seine Tochter sexuell missbraucht hätte. 2. Fall: Die Altenpflegerin Heike Frisch ist des Diebstahls und der Körperverletzung angeklagt. Sie wurde von Matthias Heimann beim Stehlen von 20 Euro aus dem Geldbeutel seiner Oma erwischt. Sie schlug wie besessen mit einem Kerzenständer auf ihn ein.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen