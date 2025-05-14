Überfall bei einer GeschäftsreiseJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 216: Überfall bei einer Geschäftsreise
42 Min.Ab 12
1. Fall: Rainer Wessel sitzt auf der Anklagebank, weil er seine Assistentin Marion Nöth während einer Geschäftsreise überfallen haben soll. 2. Fall: Die Polizistin Rita Weiss steht vor Gericht, weil sie dem Polizeiobermeister Lothar Fuchs absichtlich eine Hodenprellung zugefügt haben soll. Rita behauptet, es sei Notwehr gewesen, weil Fuchs sie zuvor unsittlich berührte.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1