Richter Alexander Hold

Brutal verprügelt?

SAT.1Staffel 2Folge 205
Brutal verprügelt?

Richter Alexander Hold

Folge 205: Brutal verprügelt?

42 Min.Ab 12

Der heutige Fall: Der Lehrer Achim Richarts soll seine Schülerin Jasmina Schreiber mit einer Eisenstange brutal verprügelt haben, weil sie angeblich von ihm schwanger war. Jasmina Schreiber verlor dabei ihr Kind. Achim Richarts bestreitet die Tat und auch seine vermutete Vaterschaft. Doch für die Tatzeit hat er kein Alibi. Kann ihn Richter Alexander Hold überführen?

Alle Staffeln im Überblick

SAT.1
Alle 11 Staffeln und Folgen