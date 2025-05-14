Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Rückfall beim Freigang

SAT.1Staffel 2Folge 218
Rückfall beim Freigang

Rückfall beim FreigangJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 218: Rückfall beim Freigang

42 Min.Ab 12

1. Fall: Ulrich Plott sitzt wegen Vergewaltigung im Gefängnis. Jetzt soll er bei einem Freigang wieder rückfällig geworden sein. Die Steuerfachgehilfin Sandra Mark behauptet, dass Ulrich Plott sie in der Sauna geschlagen hat und vergewaltigen wollte ... 2. Fall: Der Internist Dr. Holger Schmieder steht wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht. Alles sieht danach aus, dass die 14-jährige Lilli Santori im Krankenhaus sterben musste, weil er nicht rechtzeitig auf Station war ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen