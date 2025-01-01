Richter Alexander Hold
Folge 212: Diebstahl im Nudistencamp
42 Min.Ab 12
Bernd Lachner sitzt heute auf der Anklagebank, weil er seinem ehemaligen Chef eine Digitalkamera mit kompromittierenden Nacktfotos gestohlen haben soll. Diese Bilder gingen kurz darauf per Rundmail an alle Mitarbeiter der Firma.
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1