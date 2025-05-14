Richter Alexander Hold
Folge 207: Zur Abtreibung gezwungen?
42 Min.Ab 12
1. Fall: Der Gynäkologe Dr. Holger Albrecht soll seiner Frau Laura Abtreibungspillen ins Essen gemischt haben - sie hatte eine Totgeburt. Er behauptet, seine Frau habe kein Kind gewollt und sich die Pillen selbst besorgt. 2. Fall: Judith Sommer wird des Diebstahls bezichtigt. Sie soll einem wohlhabenden Scheich Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren 10.000 Euro gestohlen haben. Sie verdächtigt ihre Zwillingsschwester ...
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Copyrights:© SAT.1