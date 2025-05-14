Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 208
Folge 208: Verschiedene Welten

42 Min.Ab 12

1. Fall: Der Singhalese Baka Gamba soll Isabell Freitag auf einem Flipperautomaten vergewaltigt haben. Gamba behauptet vor Gericht, dass er zu der Tat angestiftet wurde ... 2. Fall: Heidi Bachmann soll ihrer verhassten Nachbarin Mirja Reinhardt die Nase gebrochen und in den Arm gebissen haben. Die beiden kommen aus verschiedenen Welten. Heidi arbeitet als Aushilfe in einem Frisörsalon, während Mirja eine erfolgreiche Werbekauffrau ist.

SAT.1
