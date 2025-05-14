Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Nervenzusammenbruch

SAT.1Staffel 2Folge 221
Nervenzusammenbruch

NervenzusammenbruchJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 221: Nervenzusammenbruch

42 Min.Ab 12

1. Fall: Mario Retzer steht bereits zum zweiten Mal wegen Körperverletzung vor Gericht, weil er dafür verantwortlich sein soll, dass seine Exfreundin Isa durch monatelangen Psychoterror einen Nervenzusammenbruch erlitten hat. 2. Fall: Der Schüler Kilian Lallinger ist wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Nachdem sein Vater ihn zum Sex mit einer Prostituierten zwingen wollte, soll er die Prostituierte Rosi Manzano brutal gegen eine Wand gestoßen haben.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen