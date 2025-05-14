Nackt an einen Baum gefesseltJetzt kostenlos streamen
Folge 222: Nackt an einen Baum gefesselt
42 Min.Ab 12
1. Fall: Kitty Taylor ist wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung angeklagt. Sie hat ihren Liebhaber Marc Buchner mit Honig eingeschmiert und diesen dann nackt an einen Baum gefesselt. Marc Buchner wurde von Wespen attackiert und erlitt hunderte Stiche. 2. Fall: Wolf Debbisch wird beschuldigt, Sandra Pescher in einer Disco mit einer Spritze attackiert zu haben. Schon vorher wurden in dieser Diskothek andere Mädchen auf diese Weise mit AIDS infiziert.
