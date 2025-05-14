Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 222
Folge 222: Nackt an einen Baum gefesselt

42 Min.Ab 12

1. Fall: Kitty Taylor ist wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung angeklagt. Sie hat ihren Liebhaber Marc Buchner mit Honig eingeschmiert und diesen dann nackt an einen Baum gefesselt. Marc Buchner wurde von Wespen attackiert und erlitt hunderte Stiche. 2. Fall: Wolf Debbisch wird beschuldigt, Sandra Pescher in einer Disco mit einer Spritze attackiert zu haben. Schon vorher wurden in dieser Diskothek andere Mädchen auf diese Weise mit AIDS infiziert.

