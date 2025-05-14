Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 223
42 Min.Ab 12

1. Fall: Hilde Sauer wird angeklagt, ihre Mutter Anne gezwungen zu haben, ein Kilo Spaghetti Bolognese zu essen. Dabei wäre Anne Sauer beinahe erstickt. Hilde soll gedroht haben, den Hund der Mutter vom Balkon zu werfen. 2. Fall: Katrin Starke ist wegen schwerer Körperverletzung angeklagt. Sie soll ihrer vermeintlichen Nebenbuhlerin aus Eifersucht die Finger in einer Tür eingequetscht haben. Sie selbst weist jedoch jede Schuld von sich ...

