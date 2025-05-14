Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 230
42 Min.Ab 12

1. Fall: Der Supermarkt Filialleiter Horst Behnke soll den Tod eines Dreijährigen verursacht haben. Der Vater des Opfers kaufte vergiftete Gurken in Horst Behnkes Geschäft. 2. Fall: Nick Fromberg hat die Schwester seiner Frau beim Klauen erwischt. Um sie zu bestrafen, soll er sie absichtlich mit einem heißem Bügeleisen schwer verletzt haben.

SAT.1
