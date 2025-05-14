Richter Alexander Hold
Folge 231: Eine schreckliche Tat
43 Min.Ab 12
1. Fall: Der Installateur Joachim Schunk soll die 16-jährige Tochter seines Kumpels in deren Kinderzimmer sexuell missbraucht haben. Was sind die Hintergründe dieser schrecklichen Tat? 2. Fall: Der Medizinstudent Florian Rottmann soll der 16-jährigen Schülerin Julia Peschel den Busen vergrößert haben, obwohl er solche Operationen nicht durchführen darf. Nutzte Florian Rottmann den Schönheitswahn junger Mädchen gewissenlos aus?
Weitere Folgen in Staffel 2
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1