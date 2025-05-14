Richter Alexander Hold
Folge 232: Küsse in der Kirche
42 Min.Ab 12
1. Fall: Pater Gottfried wird vorgeworfen, dass er in der Kirche einen schweren Kerzenständer auf ein sich küssendes Pärchen hinabstürzen ließ! 2. Fall: Per Soller soll in die Wohnung seiner von ihm getrennt lebenden Frau Ilka eingedrungen sein, sie geschlagen und in eine Truhe gesperrt haben. Auf dem Küchentisch lag außerdem der erstochene Papagei, das Haustier von Ilka.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1