Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Vergiftete Stewardess

SAT.1Staffel 2Folge 233
Vergiftete Stewardess

Vergiftete StewardessJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 233: Vergiftete Stewardess

42 Min.Ab 12

1. Fall: Die Stewardess Gisela Hermann steht vor Gericht, weil sie ihre Kollegin Marion Albrecht vor einem Flug nach Rio de Janeiro vergiftet haben soll. Beging sie die Tat, um ihre Kontrahentin im Kampf um den begehrten Flugkapitän Charles Mauser auszuschalten oder nahm Marion Albrecht zufällig eine Überdosis eines Medikaments gegen Reisekrankheit? 2. Fall: Martin Hinkel ist angeklagt, Thomas Berndt mit einer Farbkugel aus einer Hochdruck-Waffe ein Auge ausgeschossen zu haben.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen