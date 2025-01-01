Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 236
Folge 236: Liebe im Schaufenster

42 Min.Ab 12

Der Bauarbeiter Guido Langer soll in ein Kaufhaus eingebrochen sein, dort den neuen Partner seiner Exfreundin mit einem Baseballschläger brutal zusammengeschlagen und dann Kaufhausschmuck gestohlen haben. Trieb ihn rasende Eifersucht zu der Tat oder kann das Gericht ganz andere Hintergründe aufdecken?

SAT.1
