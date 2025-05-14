Richter Alexander Hold
Folge 242: Bestialischer Brudermord
42 Min.Ab 12
Der heutige Fall: Der adlige Künstler Eliot Jones steht wegen Mordes an seinem Bruder Valentin von Feldenbach vor Gericht. Das Opfer wurde erstochen im Schlossteich gefunden. Geschah wirklich ein bestialischer Brudermord im Hochadel?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1