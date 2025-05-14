Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Zurückgelassen im Wald

SAT.1Staffel 2Folge 243
Zurückgelassen im Wald

Zurückgelassen im WaldJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 243: Zurückgelassen im Wald

41 Min.Ab 12

1. Fall: Horst Singer ist angeklagt, die Kellnerin Jasmin Tauber verletzt und blutend im Wald zurückgelassen zu haben. Erst Stunden später verständigte er einen Rettungswagen. 2. Fall: Das Starlet Maja Kemp ist wegen Verleumdung angeklagt: Sie behauptet, mit dem Politiker Elmar Schäfer eine heiße Affäre gehabt zu haben.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen