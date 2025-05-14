Richter Alexander Hold
Folge 244: Hochzeit und Verbrechen
42 Min.Ab 12
1. Fall: Olaf Henke soll das Brautmodengeschäft von Heike Wetter überfallen und sie dabei verletzt haben. Kurz darauf hat Olaf Henke geheiratet. Hatte die Tat etwas mit der bevorstehenden Hochzeit zu tun? 2. Fall: Peter Senner steht vor Gericht, weil er den Kiosk von Johannes Meier überfallen und ihm anschließend ins Bein geschossen haben soll. Peter gibt den Überfall zwar zu, vom Schuss will er aber nichts wissen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1