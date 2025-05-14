Aus dem Hinterhalt geschossenJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 245: Aus dem Hinterhalt geschossen
43 Min.Ab 12
Der heutige Fall: Jana Blumer wird beschuldigt, auf ihren Freund Siegfried Hamberg in einer Billardhalle aus dem Hinterhalt geschossen zu haben. Siegfried Hamberg wäre beinahe verblutet.
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
