Richter Alexander Hold
Folge 256: Erben auf italienisch
42 Min.Ab 12
1. Fall: Der Obdachlose Daniel Burger soll eine Bekannte rücksichtslos zusammengeschlagen und dann mit einem Messer auf sie eingestochen haben! 2. Fall: Jennifer Tinto-Conbach soll ihre eigene Entführung vorgetäuscht haben, ihr Vater zahlte Lösegeld in Millionenhöhe. Steckt die junge Frau selbst hinter dieser Entführung?
