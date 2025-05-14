Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Erben auf italienisch

SAT.1Staffel 2Folge 256
Erben auf italienisch

Richter Alexander Hold

Folge 256: Erben auf italienisch

42 Min.Ab 12

1. Fall: Der Obdachlose Daniel Burger soll eine Bekannte rücksichtslos zusammengeschlagen und dann mit einem Messer auf sie eingestochen haben! 2. Fall: Jennifer Tinto-Conbach soll ihre eigene Entführung vorgetäuscht haben, ihr Vater zahlte Lösegeld in Millionenhöhe. Steckt die junge Frau selbst hinter dieser Entführung?

