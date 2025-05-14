Richter Alexander Hold
Folge 260: Freund oder Feind?
42 Min.Ab 12
Der heutige Fall: Tamara Wagner soll wie von Sinnen auf ihren Freund Nils Bäumler eingestochen haben soll. Sie behauptet, dass er sie verfolgt und überfallen habe und sie außerdem nie eine Beziehung mit ihm hatte.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1