Richter Alexander Hold
Folge 264: Falsche Versprechungen
42 Min.Ab 12
Manager Alex Pauli soll Sandy Kutscher und Juana Montez eine Karriere als Popstars versprochen haben. Stattdessen soll er sie zu lesbischen Sexspielen gezwungen haben. 2. Fall: Die Schülerin Jana Trautmann ist angeklagt, weil sie angeblich bei einer Schultheateraufführung unerwartet auf ihren Mitschüler Jonas Berger mit einem Besen eingeschlagen hat.
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1