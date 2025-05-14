Richter Alexander Hold
Folge 266: Bedroht mit Pistole
42 Min.Ab 12
1. Fall: Elena Maier wird beschuldigt, Agathe von Schierling während einer Gala mit einer Gaspistole bedroht zu haben. 2. Fall: Der Rapper Alex Mills soll seinem Erzrivalen Nicolas Fritzlar einen Ninjastern in den Rücken geworfen haben. Nicolas Fritzlar ist seitdem querschnittsgelähmt.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1