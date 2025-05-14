Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 276
42 Min.Ab 12

1. Fall: Maja Bäcker ist angeklagt, von Lutz Hartmann mehrere tausend Euro erpresst haben. Sie behauptet, er habe ihr freiwillig großzügige Geschenke gemacht. 2. Fall: Katja Weller und Martina Bürkler sitzen auf der Anklagebank, weil sie ihren Chef erst mit Alkohol abgefüllt und dann gefesselt mit Boxershorts, Weihnachtsmütze und Gummipenis ins Schaufenster eines Sexshops gesetzt haben sollen.

