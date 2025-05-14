Richter Alexander Hold
Folge 277: Außer Kontrolle
42 Min.Ab 12
Der heutige Fall: Matthes Poldner soll nach einem Banküberfall mit einer Geisel geflohen sein. Danach versteckte er sich bei seiner Ex-Freundin Nicole Seiber vor der Polizei. Als er verhaftet wurde, war Nicole Seiber tot ...
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1