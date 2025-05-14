Richter Alexander Hold
Folge 278: Die Taxifahrerin
42 Min.Ab 12
Die Taxifahrerin Linda Hofmann soll versucht haben, die Krankenschwester Birgit Merzen in ihrem Taxi niederzustechen. Birgit Merzen arbeitete auf der Intensivstation, auf der zuvor der Ehemann der Angeklagten überraschend verstorben war.
