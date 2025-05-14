Richter Alexander Hold
Folge 284: Todesangst
42 Min.Ab 12
1. Fall: Der Ägypter Yussouf Ben Amir wird beschuldigt, Rita Scheuler, die Ehefrau seines Chefs, zehn Stunden lang hilflos im Dunkeln einer Pyramide zurückgelassen zu haben. Die Frau hat dabei Todesängste ausgestanden. 2. Fall: Der krebskranke Ralph Merken soll versucht haben, seine Schwägerin in einer Abstellkammer auszuräuchern.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1