Richter Alexander Hold
Folge 286: Mitbewohner gequält
42 Min.Ab 12
1. Fall: Jasmin Lang und Holger Seitz sollen ihren Mitbewohner fünf Tage lang an einen Stuhl gefesselt, geschlagen und gequält haben. 2. Fall: Der 21-jährige Paul Klinger sitzt auf der Anklagebank, weil er dem Lebensgefährten seiner Mutter auf der Jagd ins Bein geschossen haben soll.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1