Richter Alexander Hold
Folge 288: Türsteher misshandelt Freundin
43 Min.Ab 12
1. Fall: Der Türsteher Stefan Holmann soll seine Freundin Elena Wippner mit einem Messer gequält und misshandelt haben. 2. Fall: Susanna Wallner ist angeklagt, die Bremsen des Wagens von Marian Lenz manipuliert zu haben. Marian Lenz und seine beiden Freunde verunglückten daraufhin schwer.
