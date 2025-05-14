Zum Inhalt springenBarrierefrei
42 Min.Ab 12

1. Fall: Gisela Hofmann und Sybille Müller sind angeklagt, auf einer Dessousparty einen jungen Mann sexuell genötigt zu haben. Die beiden behaupten, dass der bekennende Homosexuelle sie zum Sex überredet hat. 2. Fall: Der Import-Export-Händler Hassan Cengiz wird beschuldigt, seinen Sohn Mehmet mehrere Tage lang eingesperrt und verprügelt zu haben.

