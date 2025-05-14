Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 2Folge 296
Unfall mit schweren Folgen

Richter Alexander Hold

Folge 296: Unfall mit schweren Folgen

42 Min.Ab 12

1. Fall: Miguel Fernandez soll mit seinem Auto absichtlich einen Unfall verursacht haben. Seine Freundin Miriam Seifert hat dabei ihr ungeborenes Kind verloren. 2. Fall: Jürgen Bach ist angeklagt, die Freundin seiner Frau nach einem Abendessen vergewaltigt zu haben.

