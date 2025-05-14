Entziehungskur/Spieleinsatz EhefrauJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 298: Entziehungskur/Spieleinsatz Ehefrau
42 Min.Ab 12
1. Fall: Cordula Dietrich wird beschuldigt, der Alkohol-Patientin Petra Geller während ihrer Entziehungskur eine Flasche Wodka mitgebracht zu haben. Petra trank die halbe Flasche und erlitt einen Rückfall. Wollte Frau Dietrich so ihre Rivalin ausschalten? 2. Fall: Johannes Maurer soll die Frau seines Poker-Freundes vergewaltigt haben. Er behauptet, sie habe sich ihm freiwillig hingegeben, weil er eine Nacht mit ihr beim Kartenspiel gewonnen hat.
Richter Alexander Hold
