SAT.1Staffel 2Folge 311
42 Min.Ab 12

1. Fall: Der Matrose Volker Hollborn soll Annika Strohn auf einem Partyschiff im Hamburger Hafen verprügelt haben. Annika Strohn fiel ins Hafenbecken, konnte jedoch aus dem eiskalten Wasser gerettet werden. 2. Fall: Arne Drehsen ist angeklagt, auf den Bordellbesitzer und Stripper Ricardo Weber mit einem Schraubenschlüssel eingeschlagen zu haben. Verlor Arne Drehsen die Nerven, weil Ricardo Weber mit seiner Frau geschlafen hatte?

SAT.1
