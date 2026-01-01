Richter Alexander Hold
Folge 315: Die Gottesanbeterin
42 Min.Ab 12
Der Psychologiestudent Florian Meier soll Luisa Mick sechs Tage lang in ihrem Zimmer im Studentenwohnheim gefangen gehalten und psychisch gefoltert haben. Florian Meier behauptet, dass Luisa Mick den wahren Täter, ihren Freund Tim, schützt.
