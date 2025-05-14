Gescheiterte GefangenenbefreiungJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 316: Gescheiterte Gefangenenbefreiung
42 Min.Ab 12
Der JVA-Beamte Dieter Brandt und die Insassin Dana Novotna sind angeklagt, weil sie gemeinsam Danas Flucht aus dem Gefängnis geplant und durchgeführt haben sollen. Dieter Brandt soll dabei eine Kollegin erschossen haben. Welche Rolle spielen die vielen zwielichtigen Zeugen bei der spektakulären Flucht.
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
