Richter Alexander Hold

Mit Sex-Fotos erpresst

SAT.1Staffel 2Folge 321
43 Min.Ab 12

1. Fall. Die Domina Anja Hansen soll ihren Kunden Henning Klaasen mit Sex-Fotos erpresst haben. Sie behauptet jedoch, dass der Jungbauer sich in sie verliebt habe und sie nur deshalb auf der Anklagebank sitze, weil sie seine Gefühle nicht erwidere. 2. Fall: Dina Seifert ist angeklagt, ihre Mitschülerin Hanna Kollmann bei einem Schulball mit dem Hals einer abgeschlagenen Sektflasche angegriffen zu haben - Hanna Kollmann wurde schwer verletzt.

