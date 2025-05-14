Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Falsche Diagnose

SAT.1Staffel 2Folge 325
Folge 325: Falsche Diagnose

42 Min.Ab 12

Harry Rust soll versucht haben, seinen Arzt Dr. Erich Linke umzubringen. Dazu soll er ihn in dessen Wagen eingesperrt haben und mit einem Schlauch giftige Abgase in das Wageninnere geleitet haben. Im letzten Moment konnte Dr. Erich Linke vor einem grausamen Erstickungstod gerettet werden. Beging Harry Rust wirklich diesen Mordversuch?

SAT.1
