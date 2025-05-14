Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Grausame Hypnose

SAT.1Staffel 2Folge 326
Folge 326: Grausame Hypnose

42 Min.Ab 12

1. Fall: Dr. Werner Burger soll eine Patientin während einer Hypnosebehandlung vergewaltigt und geschwängert haben. Ist er wirklich ein grausamer Triebtäter oder wurde er Opfer einer infamen Intrige? 2. Fall: Nina Klaus wird beschuldigt, in der 17. Schwangerschaftswoche ihr Kind selbst abgetrieben zu haben. Sie jedoch behauptet, dass sie zur Tatzeit betäubt und entführt worden ist.

