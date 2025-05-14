Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 2Folge 329
Folge 329: Restaurant angezündet

42 Min.Ab 12

1. Fall: Der Kfz-Mechaniker Guido Glaser steht vor Gericht, weil er das mexikanische Restaurant von Vera Gonzalez angezündet haben soll. Am Tatort wurde seine Halskette gefunden. Welche Rolle spielt Glasers ausgefallene Tätowierung in diesem skurrilen Fall? 2. Fall: Marion Palmer soll ihre langjährige Konkurrentin Vanilla Heid auf einem Schönheitswettbewerb vorsätzlich ausgeschaltet haben, indem sie Vanillas Stöckelschuhe ansägte ...

