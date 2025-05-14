Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schwangere von Treppe gestoßen

SAT.1Staffel 2Folge 332
43 Min.Ab 12

1. Fall: Christian Voit soll seine schwangere Ex-Freundin die Treppe hinuntergestoßen haben, in der Hoffnung, dass sie ihr ungeborenes Kind verliert. Er behauptet, er könne nicht der Vater des Kindes sein, obwohl der Vaterschaftstest ihn eindeutig überführt. 2. Fall: Der 18-jährige Schüler Ingo Plank soll mit seinem Golf GTI absichtlich als Geisterfahrer auf die Autobahn gefahren sein. Die zweifache Mutter Svenja Thees wollte dem entgegenkommenden Auto ausweichen ...

SAT.1
