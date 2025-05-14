Richter Alexander Hold
Folge 334: Mord auf der Bühne
42 Min.Ab 12
Der Magier Stefan Trolli hat seine Lebensgefährtin und Assistentin Marion Palmer während eines Zaubertricks auf offener Bühne und vor Publikum mit einem Gewehr erschossen. Ging sein Trick schief oder wurde am Gewehr manipuliert?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1